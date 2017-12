STATUT D'EL QODS Les Palestiniens n'accepteront "aucun plan" de paix des Etats-Unis

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré hier à Paris qu'il n'accepterait «aucun plan» de paix de la part des Etats-Unis dans le conflit entre Palestiniens et Israéliens, estimant qu'ils s'étaient «discrédités» en considérant El Qods comme capitale d'Israël. «Nous n'accepterons aucun plan de la part des Etats-Unis», a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron à l'Elysée. Avec leur annonce, «les Etats-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes», et par conséquent, a-t-il dit, «ne peuvent pas prétendre au rôle de médiateur honnête dans le processus de paix» au Moyen-Orient, a ajouté M. Abbas lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le président français Emmanuel Macron. «Nous voulons vivre en paix avec Israël notre voisin», a enchaîné Mahmoud Abbas. De son côté, le président français a affirmé qu'«il n'y pas d'alternative à la solution à deux Etats au Proche-Orient». La décision des Etats-Unis de considérer El Qods comme capitale d'Israël «les marginalise dans ce dossier», a dit M. Macron. «Les Américains sont marginalisés, j'essaye de ne pas faire de même», a-t-il déclaré. Le président français a annoncé par la même qu'il sera en visite en Israël et dans les territoires palestiniens en 2018, sans préciser de date.