MACRON AU NIGER L'effort contre les jihadistes au Sahel "sera maintenu"

Emmanuel Macron a affirmé vendredi soir à Niamey que «l'effort» contre les groupes jihadistes au Sahel, «où se joue notre sécurité» sera «maintenu» en 2018. «L'effort sera maintenu, fortement» avec «la volonté d'obtenir des victoires claires, importantes, face à l'ennemi», a déclaré le président français en s'adressant à plusieurs centaines de soldats de la force Barkhane sur la base aérienne avancée au Niger. L'opération Barkhane, qui regroupe plus de 4 000 hommes, en particulier au Mali et au Niger, «est essentielle pour notre stratégie dans le Sahel», a ajouté Emmanuel Macron, arrivé en début de soirée dans la capitale nigérienne. Il devait s'y entretenir hier avec le président Mahamadou Issoufou après avoir rencontré dans la matinée les différentes unités présentes sur la base française. «C'est une immense fierté d'être là avec vous ce soir», a déclaré Emmanuel Macron en s'adressant aux soldats réunis devant le foyer de leur base. «Pour vous la trêve (de Noël) n'est pas permise et cela nous ne l'oublions pas (...) Nous avons une pensée pour vos familles, elles portent le poids de votre absence. Elles méritent notre reconnaissance et notre soutien», a-t-il ajouté.