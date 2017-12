UKRAINE: ARMEMENT Les Etats-Unis vont vendre des armes avancées à Kiev

Washington a décidé de vendre des armements avancés à l'Ukraine pour l'aider à améliorer ses capacités de défense, a annoncé vendredi soir la porte-parole du Département d'Etat, Heather Nauert. Washington fournira à Kiev des «capacités défensives renforcées» dans le cadre de ses efforts visant à aider l'Ukraine à «bâtir sa défense sur le long terme, défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et se prémunir de toute agression à venir», a-t-elle ajouté dans un communiqué. «L'aide américaine est entièrement défensive» et l'Ukraine «a le droit de se défendre», a poursuivi Mme Nauert, ajoutant que les Etats-Unis restaient attachés aux Accords de Minsk. Les pays occidentaux, dont les Etats-Unis et les Etats membres de l'Union européenne, ont imposé des sanctions à la Russie, en raison notamment crise de la Crimée en mars 2014. La Russie a constamment exprimé ses «profonds regrets» face à ces sanctions, avertissant qu'elle se réservait le droit de riposter. Les Accords de Minsk I et II, conclus respectivement en septembre 2014 et

février 2015, prévoient entre autres un cessez-le-feu, un retrait des armes lourdes de la ligne de contact, un échange de prisonniers et des élections locales dans la région du Donbass (Est).