PUTSCH AVORTÉ EN TURQUIE 2 700 officiers supplémentaires licenciés

Environ 2 700 officiers supplémentaires ont été licenciés pour leur implication dans la tentative de coup d'Etat l'année dernière en Turquie, suite à la publication de deux nouveaux décrets statutaires hier. Selon ces décrets, «les officiers limogés avaient des liens avec des organisations terroristes ou d'autres groupes, ou en étaient des membres, agissant contre la sécurité nationale du pays». Plus de 630 soldats des forces armées turques se trouvent parmi les officiers licenciés, ainsi que des officiers des forces de gendarmerie, de

la police nationale et des membres de la garde côtière. Par ailleurs, 115 personnes ayant été auparavant licenciées ont été réintégrées par ces nouveaux décrets. Plus de 150 000 personnes ont été licenciées ou suspendues de leur poste et plus de 55 000 ont été arrêtées depuis l'année dernière, pour leurs liens présumés avec le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir orchestré ce coup de force.