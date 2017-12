EGYPTE: SÉCURITÉ 12 terroristes éliminés dans le Sinaï

L'armée égyptienne a annoncé lundi que ses troupes avaient tué douze terroristes au cours des derniers jours dans la péninsule du Sinaï. «Les forces terrestres égyptiennes, appuyées par l'armée de l'air, ont lancé plusieurs opérations antiterroristes dans le centre et le nord du Sinaï», a déclaré le porte-parole de l'armée dans un communiqué. Un terroriste a été arrêté au cours de ces opérations, qui ont également conduit à la découverte de huit cachettes, selon le communiqué. Une moto, un engin explosif et des armes ont en outre été saisis par l'armée, a-t-il ajouté. Ces opérations s'inscrivaient dans le cadre de l'intensification des efforts de l'armée égyptienne pour éradiquer le terrorisme. L'Egypte est confrontée à une vague de terrorisme qui a tué des centaines de policiers et de soldats depuis que l'armée a renversé l'ancien président Mohammed Morsi en 2013. Les attaques terroristes étaient à l'origine limitées au Sinaï du Nord, avant de se répandre dans tout le pays et de commencer à prendre également pour cible la minorité chrétienne copte. La plupart des attentats ont été revendiqués par un groupe basé dans le Sinaï, qui a prêté allégeance au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh), organisation terroriste régionale.