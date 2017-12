CONFLIT DE SYRIE Deux fosses communes découvertes près de Raqqa

Deux fosses communes où sont enterrés des dizaines de corps de civils et militaires syriens assassinés par les terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) ont été découvertes vendredi dans l'ouest de la province de Raqqa, a indiqué l'agence syrienne Sana.

«Deux fosses communes ont été découvertes aujourd'hui dans l'ouest de la province de Raqqa, où se trouvaient les corps de dizaines de martyrs civils et militaires, exécutés par l'organisation terroriste Daesh lorsqu'elle contrôlait la région», a affirmé Sana. «Les corps ont été déterrés sur la base d'informations fournies par la population, près de la localité de Wawi, dans l'est du pays», a précisé l'agence. Les opérations pourraient durer «plusieurs jours, en raison de la vaste superficie des deux fosses communes», selon une source au sein de la défense civile syrienne. L'EI est coupable de multiples exactions dans les territoires dont il s'était emparés à partir de 2014, orchestrant exécutions de masse. En décembre 2014, les corps de 230 personnes exécutées par les terroristes de l'EI ont été découverts dans une fosse commune dans la province de Deir

Ezzor (est). En juin 2015, les terroristes ont assassiné en trois jours plus de 200 civils, dont des femmes et des enfants, dans la ville de Kobané.