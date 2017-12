G5-SAHEL Réunion prochaine à Paris des ministres de la Défense

Une réunion du G5 Sahel se tiendra, le 15 janvier, à Paris au niveau des ministres en charge de la défense, a annoncé vendredi la ministre française des Armées, Florence Parly. «Au Sahel, nous mobilisons la communauté internationale pour que la force G5 Sahel monte en puissance, c'est pourquoi je réunis le 15 janvier à Paris mes homologues du G5 ainsi que des pays donateurs», a-t-elle indiqué dans un tweet. Cette force, composée de soldats de cinq pays de la région (Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie), a effectué une première opération «exploratoire» en novembre mais doit monter en puissance pour atteindre au moins 5.000 hommes d'ici au printemps 2018. La réunion du 15 janvier vise à «avancer sur le côté opérationnel et militaire de la montée en puissance», a-t-on précisé au ministère des Armées à Paris. Le 13 décembre, le président français Emmanuel Macron avait annoncé de nouveaux soutiens financiers, notamment de l'Arabie saoudite (100 millions d'euros) et des Emirats arabes unis (30 millions), lors d'une réunion du G5 Sahel à La-Celle-Saint-Cloud, près de Paris. Ces contributions s'ajoutent à celles de l'Union européenne (50 millions d'euros) et des Etats-Unis

(60 millions de dollars sous forme d'aide bilatérale aux cinq pays concernés), les besoins initiaux de la force ayant été évalués à 250 millions d'euros. Un sommet se tiendra également le 23 février à Bruxelles afin d'augmenter le nombre de donateurs.