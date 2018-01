ANNEXION DES COLONIES DE CISJORDANIE OCCUPÉE Abbas dénonce le vote du Likoud

Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné lundi soir le vote du comité central du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, appelant à l'annexion des colonies de Cisjordanie occupée, tout en critiquant le silence des Etats-Unis.

M. Abbas a estimé dans un communiqué que ce vote n'aurait pas «pu avoir lieu sans le soutien total de l'administration américaine». Il a déploré que la Maison-Blanche ait «refusé de condamner les implantations coloniales israéliennes ainsi que les attaques systématiques et les crimes de l'occupation israélienne contre le peuple de Palestine». «Nous espérons que ce vote (du Likoud) permettra de rappeler à la communauté internationale que le gouvernement israélien, avec le soutien total de l'administration américaine, n'est pas intéressé par une paix juste et durable», a-t-il ajouté. Quelque 1500 membres du comité central du Likoud, la principale instance du parti, ont adopté à l'unanimité dimanche soir une résolution appelant «les responsables élus du Likoud à permettre la libre construction (dans les colonies) et l'application de la législation à tous les secteurs d'implantation. La tension entre les Palestiniens et les Etats-Unis s'est traduite dimanche par le rappel pour consultations de l'envoyé palestinien aux Etats-Unis Husam Zomlot, à la suite de la décision du président américain Donald Trump de considérer El-Qods comme capitale d'Israël.