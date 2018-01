CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU Six nouveaux membres non permanents

La Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, le Pérou, la Pologne et les Pays-Bas sont devenus lundi membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU en remplacement de l'Egypte, du Sénégal, du Japon, de l'Uruguay, de l'Ukraine, et d'Italie. «Cinq pays ont un mandat de deux ans», a indiqué le Conseil de sécurité. «à l'exception des Pays-Bas qui disposent d'un mandat d'une année, du fait qu'ils partagent le mandat de deux ans avec l'Italie», a précisé la même source. Le Conseil de sécurité compte 15 membres dont cinq sont membres permanents, que sont le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les Etats-Unis. Les 10 membres non permanents sont élus pour des mandats de deux années.