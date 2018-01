MIDDLESBROUGH Guedioura rejoue après neuf mois

Après presque neuf mois loin de l'équipe première, Adlène Guedioura a débuté le mieux possible l'année 2018 avec une titularisation et une victoire à l'extérieur. Le milieu de terrain algérien, aujourd'hui âgé de 32 ans, n'avait plus joué sous les couleurs de Middlesbrough depuis le 4 avril 2017 à Hull lorsque son club évoluait encore en Premier League. Blessé en fin de saison dernière l'international algérien qui a disputé en septembre la double confrontation Algérie - Zambie, ne rentrait pas dans les plans de Gary Monk démis il y a quelques jours. Il est donc revenu au sein de l'équipe première à la faveur de la nomination du gallois Tony Pullis qui l'a connu à Crystal Palace. Il a donc été titularisé à Preston pour une victoire 2-3 de Boro avant de sortir à la 50e minute de jeu.