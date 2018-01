CONFLIT DE SYRIE L'armée syrienne poursuit la libération de la région d'Idlib

Les forces gouvernementales syriennes ont libéré jeudi sept autres villages situés dans le sud-est de la province d'Idlib (nord-est du pays), a rapporté l'agence Sputnik citant un officier de l'armée syrienne. «Les militaires syriens se sont emparés des villages de Fahil, Jallas, Rasm Elabed, Mushayrifa Shamaliya, Rweideh, Umm Elkhalayel et Umm Erradjim dans le sub-district de Sinjar, au sud-est d'Idlib», a fait savoir l'officier. «Lors des opérations, l'armée a eu recours à des frappes aériennes intenses et des tirs d'artillerie», a-t-il souligné. Auparavant, une source militaire avait indiqué que les troupes fidèles au gouvernement de Damas avaient avancé dans la région et chassé les terroristes du Front al-Nosra de plusieurs localités. Selon une autre source sur le terrain, citée par la même agence, les forces syriennes ont repris aux terroristes 14 localités dans le nord de la province de Hama (ouest). Mercredi, les forces armées épaulées par les policiers syriens avaient repoussé une série d'attaques lancées par les terroristes ayant quitté la zone de désescalade établie autour de Damas.