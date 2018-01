CUBA-UNION EUROPÉENNE La Havane et Bruxelles s'engagent à renforcer leurs relations bilatérales

Le président cubain Raul Castro et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini ont exprimé à La Havane leur volonté commune de renforcer la coopération entre l'île des Caraïbes et l'Union européenne (UE).

M. Castro et Mme Mogherini se sont entretenus dans une «atmosphère amicale», et ont passé en revue l'expansion des relations bilatérales depuis la mise en oeuvre provisoire de l'Accord de dialogue politique et de coopération (Pdca) conclu entre l'UE et Cuba, selon un communiqué du gouvernement cubain. Les deux dirigeants ont également salué l'état des relations actuelles entre l'île et le bloc régional et discuté des questions internationales d'intérêt commun, a révélé une source officielle. Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, se trouvait à Cuba pour une visite officielle visant à élever les relations bilatérales à un nouveau niveau, après l'entrée en vigueur du Pdca en novembre dernier, ouvrant la voie à l'intensification de la collaboration économique et du dialogue politique entre les deux parties. Dans un discours prononcé mercredi dans un lycée de La Havane, la chef de la diplomatie européenne a également critiqué les politiques hostiles du président américain Donald Trump envers Cuba. L'actuel locataire de la Maison-Blanche a promis de suspendre le processus de rapprochement entre Washington et La Havane, initié par son prédécesseur Barack Obama. Mme Mogherini a affirmé que l'UE rejetait les mesures adoptées récemment par les Etats-Unis dans le but d'isoler Cuba et soutiendrait l'île dans son processus de réforme. Elle a également annoncé que les nouveaux programmes de coopération entre les deux parties porteraient sur les énergies renouvelables, l'agriculture durable, ainsi que sur les échanges culturels et académiques. Il s'agit de la troisième visite de travail de Mme Mogherini à Cuba. Lors de sa visite précédente, en mars 2016, elle avait également été reçue par Raul Castro.