ETATS-UNIS Le FBI "enquête" sur la Fondation Clinton

Le FBI (Bureau fédéral d'investigation) «enquête» sur la Fondation Clinton afin de déterminer si l'organisation a violé des lois au cours de la période où Hillary Clinton a occupé le poste de Secrétaire d'Etat américaine, a rapporté le journal The Hill, citant des sources informées. Les enquêteurs doivent ainsi déterminer si les donateurs du fonds de bienfaisance ont recueilli une aide de l'Etat après avoir fait leurs dons. L'autre question est de savoir si l'organisation fonctionnait conformément à la législation fiscale, selon les mêmes sources. Les représentants d'Hillary Clinton, soupçonnée de corruption, et de sa fondation de bienfaisance n'ont pas commenté la situation pour l'instant, a-t-on précisé. La fondation familiale des Clinton (Hillary et son mari, l'ex-président des Etats-Unis Bill Clinton) a fait l'objet d'une enquête du FBI. Cette investigation portait sur des courriels relatifs à la campagne de Clinton sur les serveurs du parti démocrate et publiés par WikiLeaks. Les agents fédéraux voulaient découvrir si l'ex-Secrétaire d'Etat recevait de l'argent de la part de donateurs «en échange des services politiques».k