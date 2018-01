CONFLIT DE SYRIE 77 rebelles tués lors des combats dans l'est de Damas

Soixante-dix-sept rebelles ont été tués au cours des combats qui ont duré une semaine avec l'armée syrienne dans la Ghouta orientale en périphérie de Damas, a affirmé vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande-Bretagne). Les combats se poursuivent depuis huit jours entre des membres du Comité de libération du Levant (LLC) et des soldats de l'armée syrienne dans les environs de Vehicle Base, à Harasta, dans la Ghouta orientale, suite à une attaque des rebelles contre la base. D'après l'observatoire, les forces syriennes n'ont pas encore réussi à briser le siège de la base imposé par le LLC et ses alliés Failaq al-Rahman. Etabli au Royaume-Uni, l'observatoire a affirmé que d'intenses bombardements ont visé des zones dans la région de la Ghouta orientale, tuant 79 civils. La veille, l'armée syrienne a lancé une contre-offensive dans le but de briser le siège de la base imposé par des activistes liés à Al Qaïda. Les soldats syriens se sont emparés des bâtiments municipaux à Harasta sur fond de bombardements d'artillerie nourris et des tirs de roquettes des rebelles. Vehicle Base est la plus grande installation militaires dans la Ghouta orientale. Elle abrite un important nombre de soldats dont des gardes républicains, ainsi que de grands dépôts d'armes.