TROUBLES AU MAROC Poursuite des manifestations à Jerada

Le mouvement de contestation sociale qui agite depuis deux semaines Jerada, ancienne ville minière dans le nord-est du Maroc, s'est poursuivi vendredi, ont rapporté les médias. Les réponses apportées cette semaine par la délégation ministérielle dépêchée sur place pour apaiser les tensions sont jugées «insuffisantes» par la population qui «veut des mesures concrètes», selon un militant associatif cité par l'AFP. Depuis le 22 décembre, des rassemblements pacifiques ont mobilisé au quotidien des milliers de personnes qui dénoncent leurs conditions de vie. Le mouvement a été déclenché par la mort de deux frères, piégés sous terre alors qu'ils cherchaient du charbon dans un puits. Une vidéo diffusée en direct vendredi après-midi sur une page Facebook locale qui suit la contestation populaire depuis les funérailles des deux hommes, montrait un rassemblement devant la préfecture et la mairie. En activité de 1927 à 1998, la mine de Jerada, le seul site d'exploitation des Charbonnages du Maroc, a employé jusqu'à 9 000 mineurs pour exploiter des gisements d'anthracite très profonds et peu sécurisés. Avant la fermeture, le dernier administrateur de la mine avait fait publiquement état de «conditions de travail difficile», de «cas de silicose fréquents», avec des «dizaines d'accidents mortels par an». La cité minière, est aujourd'hui une des villes les plus pauvres du pays, selon des statistiques officielles. Le prix de l'eau et de l'électricité est un des sujets de colère à Jerada, les manifestants demandant la gratuité.