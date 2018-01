TUNISIE-LIBYE Reprise des activités au passage frontalier de Ras Jedir

Les activités des deux côtés du passage frontalier Ras Jedir, entre la Tunisie et la Libye, ont repris hier après leur quasi-suspension depuis deux jours à cause d'un différend libyen sur la gestion du poste frontalier, a rapporté l'agence de presse tunisienne TAP. La reprise des activités intervient suite à un accord entre les parties libyennes en vertu duquel la protection du passage est, désormais, confiée à la garde présidentielle qui relève du Conseil présidentiel libyen, conformément à une décision attribuant la gestion des passages frontaliers à la garde présidentielle, selon Mustapha Abdelkabir, défenseur des droits de l'homme et spécialiste en affaires libyennes. L'activité du passage a été suspendue du côté libyen suite à des affrontements armés entre des parties libyennes qui se disputaient le contrôle du poste frontalier de Ras Jedir. Du côté tunisien, le passage est resté ouvert à un grand nombre de Tunisiens et de Libyens. Des renforts sécuritaires avaient été déployés sur les lieux par les autorités tunisiennes en prévision de tout imprévu, selon la même source.