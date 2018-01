LIBYE: SÉCURITÉ Fin de l'opération militaire dans l'ouest du pays

Le Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'entente nationale a annoncé hier la fin de l'opération militaire lancée il y a quelques jours dans l'ouest du pays contre l'insécurité et la contrebande. «Le Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale annonce la fin de toutes les opérations militaires dans la région d'Abu-Kammash et ses alentours. Les autorités compétentes ont reçu l'ordre de reprendre la frontière tunisienne», a annoncé le gouvernement dans un communiqué. «Le gouvernement confirme que des dispositions de sécurité nécessaires ont été prises afin de sécuriser toute la région et de rétablir des conditions de vie normale. Le gouvernement confirme aussi que tous les moyens possibles sont mis en oeuvre pour poursuivre les criminels et ceux qui affectent les conditions de vie des citoyens», ajoute le communiqué. Le gouvernement libyen a lancé vendredi une opération militaire contre l'insécurité et les réseaux de contrebande dans l'ouest du pays, où des groupes armés font passer illégalement du carburant et des migrants en situation irrégulière. Les forces gouvernementales et le conseil municipal de Zouara (Nord-Ouest) ont conclu samedi un accord prévoyant la fin de toutes les opérations militaires dans cette région. Dimanche, Abdurrahman Swehli, président du Conseil supérieur d'Etat, a rencontré les maires des villes de l'ouest et lancé un appel au calme à l'intention des parties combattantes, les priant de s'abstenir de combattre dans les zones fréquentées par des civils.