RUSSIE-CRIMÉE Des avions-espions américain détectés

Deux avions militaires américains, ont effectué dimanche une opération de reconnaissance d'envergure le long des frontières russes en mer Noire, rapporte hier l'agence Sputnik citant les sites Internet qui surveillent les déplacements des avions militaires. Selon les données fournies, «un drone stratégique de l'US Air Force, un RW-4A Global Hawk immatriculé 12-2050, lancé depuis de la base aérienne de Sigonella, en Sicile, a volé pendant plusieurs heures le long de la côte de Crimée à partir de son extrémité occidentale jusqu'au détroit de Kertch et au territoire de Krasnodar jusqu'à Sotchi». Parallèlement, ajoute la même source, «un avion de patrouille maritime de la Marine US P-8A Poseidon immatriculé 168432 (nom de code PS076) a réalisé un vol de reconnaissance au sud-ouest de la ville de Crimée de Sébastopol et non loin de Novorossiysk. La semaine dernière, d'autres avions de reconnaissance américains ont été repérés à proximité des frontières russes en Baltique, selon des médias russes.

Selon l'agence russe Sputnik, jeudi et vendredi, un avion-espion de l'Armée de l'air américaine RC-135W immatriculé 62-4134, a passé plusieurs heures près des frontières terrestres et maritimes de la région russe de Kaliningrad, enclavée entre la Lituanie et la Pologne.