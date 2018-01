ACCORD NUCLÉAIRE L'UE invite Téhéran à des discussions

L'Union européenne a invité le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif à des discussions avec ses homologues français, allemand et britannique demain à Bruxelles sur la préservation de l'accord sur le nucléaire iranien.

Dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi, l'UE a proposé ces discussions à M. Zarif, dont la venue en Europe cette semaine était déjà annoncée par Téhéran, au moment où les Etats-Unis pourraient dénoncer dans quelques jours l'accord sur le nucléaire conclu en juillet 2015 entre l'Iran et le Groupe des Six (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie). Le communiqué indique que la représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, «réunira une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères des pays de l'E3 - France, Jean-Yves Le Drian, Allemagne, Sigmar Gabriel, et Royaume-Uni, Boris Johnson - et le ministre iranien des Affaires étrangères Jawad Zarif jeudi 11 janvier à Bruxelles».

Selon ce communiqué, «la rencontre aura lieu dans le contexte du travail en cours pour garantir une application complète et sans interruption du Plan global d'action commun» (Jcpoa selon l'acronyme anglais, le nom officiel de l'accord sur le nucléaire iranien).

L'Iran a lancé lundi une mise en garde sur l'éventualité d'une sortie des Etats-Unis de cet accord, à quelques jours d'une décision américaine liée à ce dossier.