IL RISQUAIT UN MAUVAIS ACCUEIL Trump annule une visite à Londres

Donald Trump a annoncé hier qu'il annulait sa visite destinée à inaugurer la nouvelle ambassade des Etats-Unis, où il risquait d'être accueilli par des manifestations hostiles. «La raison pour laquelle j'annule mon voyage à Londres est que je ne suis pas un grand fan de l'administration Obama qui a vendu l'ambassade la mieux située et la plus agréable à Londres pour des 'cacahuètes'', afin d'en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars», a écrit M. Trump dans un tweet nocturne. Les Etats-Unis avaient en fait annoncé leur intention de déménager leur ambassade, du quartier chic et central de Mayfair sur un nouveau site dans le sud-ouest de Londres, en octobre 2008 lorsque George W. Bush était à la Maison-Blanche et non sous la présidence Obama. Les médias britanniques spéculaient depuis des semaines sur la date d'une visite de M. Trump pour inaugurer le bâtiment flambant neuf en forme de cube conçu par le cabinet d'architectes américain KieranTimberlake et situé au bord de la Tamise.

Il ouvrira au public le 16 janvier mais son inauguration officielle n'était pas prévu avant fin février. Le mois dernier, l'ambassadeur Woody Johnson s'était dit impatient d'accueillir son président. Selon lui, la nouvelle ambassade est «un signal lancé au monde que la relation spéciale que nous avons (entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis) est plus forte et va grandir et se renforcer». Mais la venue de Donald Trump était susceptible de provoquer une série de manifestations dans la capitale britannique, dans un contexte de tensions entre les deux alliés historiques. «Il semble que le président Trump ait compris le message envoyé par de nombreux Londoniens qui aiment et admirent l'Amérique et les Américains mais trouvent que ses politiques et ses actions sont à l'opposé total des valeurs d'inclusion, de diversité et de tolérance de notre ville», a commenté le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, dans un communiqué.