EN VISITE DANS L'EST DE LA LIBYE Un haut responsable de l'ONU pousse vers une sortie de crise

Un haut responsable de l'ONU s'est rendu jeudi dans l'Est libyen pour discuter d'une sortie de crise dans ce pays où des autorités rivales ainsi que de nombreuses milices se disputent le pouvoir, selon une source parlementaire.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires politiques, Jeffrey Feltman, a visité al-Qobba, située à 1260 kilomètres à l'est de Tripoli, où siège le Parlement élu, pour y rencontrer son président, Aguila Salah.

«L'entretien, auquel a assisté l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé (...), a porté sur les élections prévues au courant de cette année et qui devraient répondre aux attentes du peuple (libyen) et apaiser les différents acteurs politiques», a indiqué, cité par l'AFP Abdallah Bleheq, porte-parole du Parlement. Ces élections prévues en 2018 dans le cadre du plan d'action de l'ONU visent à stabiliser ce pays qui a sombré dans le chaos après la chute du régime de Maâmar El Gueddafi en octobre 2011. M. Feltman, dont la visite en Tunisie et en Libye s'est poursuivie jusqu'à hier, cherche à pousser les Libyens à s'engager pleinement dans un processus politique «inclusif», selon les Nations unies. Mercredi, le responsable de l'ONU avait rencontré dans la capitale libyenne le chef du gouvernement d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, appuyé par la communauté internationale. Le GNA est installé à Tripoli mais peine à asseoir son autorité sur l'ensemble du pays, notamment en raison de la présence d'une autorité parallèle dans l'Est.

M. Feltman avait souligné «l'engagement» des «Nations unies à soutenir la mise en oeuvre totale du processus (politique) libyen annoncé en septembre dernier».