NUCLÉAIRE L'Iran refuse toute modification de l'accord

L'Iran a réaffirmé, hier, son refus de toute modification de l'accord nucléaire conclu avec le groupe 5+1, en réaction à l'ultimatum du président américain Donald Trump qui a exigé un durcissement des conditions de cet accord, selon un communiqué.

«La République islamique d'Iran (...) ne prendra aucune mesure au-delà de ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire, n'acceptera aucune modification de cet accord, ni aujourd'hui ni dans l'avenir, et ne permettra pas de lier l'accord nucléaire à d'autres questions», affirme un communiqué du ministère des Affaires étrangères, répétant que Téhéran refusait de «renégocier» cet accord.

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, avait accusé vendredi soir le président Trump de chercher «désespérément» à saboter l'accord nucléaire conclu en juillet 2015 entre l'Iran et le groupe 5+1

(Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie). Le communiqué iranien accuse Donald Trump de «poursuivre ses actions hostiles contre le peuple iranien comme il l'a fait depuis un an».

Il accuse Washington de «violer de manière explicite» trois sections de l'accord, y compris le paragraphe 26 qui appelle les Etats-Unis à agir «en bonne foi pour soutenir le JCPOA» et permettre que l'Iran puisse profiter de la levée des sanctions.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères dénonce «la politique hostile du pouvoir américain à l'égard du peuple iranien», critiquant de nouvelles sanctions américaines visant «des ressortissants iraniens et étrangers».

Il prévient que l'Iran répondra par une «action sérieuse» à la décision «hostile et illégale du régime de Trump d'ajouter le nom de l'ayatollah Sadegh Amoli Larijani, chef de l'autorité judiciaire de la République islamique, sur la liste des nouvelles sanctions américaines (qui) va au-delà de toutes les lignes rouges et viole le droit international».