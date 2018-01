CONFLIT DE SYRIE L'armée syrienne récupère des dizaines de villages

Le régime syrien a pris le contrôle de dizaines de villages et localités proches d'une base militaire stratégique dans le nord du pays en guerre, après en avoir chassé des jihadistes, a indiqué hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande-Bretagne). «Les forces du régime se sont emparées en

24 heures d'au moins 79 villages dans le sud de la province d'Alep, zone frontalière de l'aéroport militaire de Abou Douhour», a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'Osdh. Les Forces armées syriennes livrent depuis trois semaines de violents combats au groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, dominé par l'ex-branche d'Al Qaïda, pour le chasser de cet aéroport situé dans le sud-est de la province d'Idleb, à la frontière avec la province d'Alep (Nord). Sa reprise permettrait au régime de disposer d'une base militaire dans la province d'Idleb, la seule dans le pays à lui échapper entièrement. Cette offensive, qui a poussé près de

100 000 civils sur les routes depuis début décembre selon l'ONU, a permis au régime de reprendre des dizaines de localités dans la région et d'entrer brièvement mercredi soir, avec l'appui crucial de l'aviation russe, dans l'aéroport, avant de s'en retirer lors d'une contre-offensive jihadiste. L'armée syrienne cherche également à «sécuriser» une route qui relie Alep, deuxième ville du pays, à la capitale Damas. Les dernières avancées des troupes gouvernementales les rapprochent de cet objectif, avec le contrôle de plusieurs villages proches de la localité stratégique de Khanasser par laquelle passe cette autoroute, selon l'Osdh. Le quotidien syrien

Al-Watan a pour sa part affirmé que l'armée avait «libéré la plupart des zones dans le sud de la province d'Alep en avançant sur deux fronts», et qu'elle tentait d' «encercler» l'aéroport militaire. Le régime avait perdu le contrôle de cet aéroport fin 2015, au terme d'un siège de deux ans imposé par les jihadistes. Depuis, sa présence dans la province se limitait aux deux villages chiites de Foua et Kafraya.