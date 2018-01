RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO L'armée déjoue une attaque des rebelles

Une attaque des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) a été repoussée hier par l'armée congolaise à

l'est de la République démocratique du Congo (RDC), après plus de deux heures de violents combats, a indiqué une source militaire. Cette attaque des ADF, accusés d'avoir tué

14 Casques bleus début décembre dans la même région, intervient alors que l'armée congolaise a annoncé le lancement de sa propre offensive contre le groupe ougandais. Les ADF ont attaqué tôt ce matin vers 4h00 (2h00 GMT) notre position de Muzambay. Nos forces les ont repoussés après des violents combats», a déclaré le capitaine Mak Hazukay, un des porte-paroles de l'armée dans le Nord-Kivu cité par des agences. Les Forces armées de la RDC (Fardc) ont lancé depuis samedi une «offensive générale et généralisée contre les ADF» qui aurait permis de les déloger des deux positions qu'ils occupaient dans la région de Beni, selon l'armée. Les ADF sont accusés d'avoir tué 14 Casques bleus tanzaniens lors d'un assaut contre une base de l'ONU dans la région début décembre. Fin décembre, l'armée ougandaise (Updf) avait affirmé avoir tué une centaine de rebelles ADF dans des attaques aériennes dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises et la Mission des Nations unies en RDC (Monusco) accusent les ADF d'avoir tué plus de 700 civils depuis octobre 2014 dans la région de Beni.