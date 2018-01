EVENTUELLE SUSPENSION DE L'AIDE US À L'UNRWA L'ONU préoccupée

Les Nations unies ont exprimé leur inquiétude suite à des affirmations de la presse selon lesquelles Washington pourrait réduire de manière significative son aide financière à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. «Il est important de comprendre que l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens a été mandatée par l'Assemblée générale des Nations unies pour soutenir des projets d'aide humanitaire et de développement en faveur des réfugiés palestiniens», a déclaré lundi soir Stephane Dujarric, porte-parole en chef de l'ONU. «Sa présence dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'aide humanitaire est un facteur de stabilité dans une zone extrêmement volatile», a-t-il souligné. Les Etats-Unis étaient l'un des principaux contributeurs de cette agence, dont le nom officiel est l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (Unrwa). «Le travail de l'Unrwa est capital, et si un donateur réduit de manière significative ses contributions, les Nations unies devront trouver des sources alternatives de financement», a indiqué Dujarric. Selon des affirmations de la presse, le président Donald Trump envisagerait de réduire de plusieurs dizaines de millions de dollars l'aide des Etats-Unis à l'Unrwa. Cette agence a été créée en 1949 pour apporter une aide humanitaire aux réfugiés palestiniens. Elle aide à présent quelque cinq millions de

réfugiés palestiniens à travers tout le Proche-Orient.