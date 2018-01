COOPÉRATION ONU-UA Guterres appelle à son renforcement

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé mardi soir à un renforcement des liens de coopération entre l'ONU et l'Union africaine (UA).

Intervenant lors d'une conférence de presse à New York, M. Guterres a annoncé sa participation au Sommet des chefs d'Etat de l'Union africaine prévu fin janvier à Addis-Abeba, affirmant que l'un de ses principaux objectifs en tant que chef de l'ONU «a toujours été de renforcer les liens avec l'UA». «Notre relation avec l'Union africaine est basée sur des intérêts communs et le respect mutuel», a-t-il dit, assurant qu'il continuera en 2018 à plaider pour un appui international fort à l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique et pour les efforts de paix et de sécurité dans le continent. «Les Africains sont en train de changer la narrative sur leur continent, et ceci représente un gain pour le monde entier», a estimé M. Guterres. Rappelant la conclusion l'année dernière d'une nouvelle plateforme de coopération pour la paix et la sécurité avec l'UA, le secrétaire général de l'ONU a annoncé la signature lors du sommet d'Addis-Abeba d'une nouvelle plateforme conjointe de coopération relative au développement, y compris l'alignement de l'Agenda 2030 des Nations unies avec l'Agenda 2063 de L'Union africaine.