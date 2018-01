MYANMAR-BANGLADESH-RÉFUGIÉS Plus d'un million de Rohingyas enregistrés

Le Bangladesh a recensé plus d'un million de réfugiés rohingyas vivant dans les camps à la frontière avec le Myanmar, a indiqué hier le responsable du projet d'enregistrement officiel. «A ce jour, nous avons enregistré 1 004 742 Rohingyas. Ils ont reçu des cartes d'enregistrement biométriques», a déclaré Saidur Rahman, le général de brigade qui dirige ce recensement. Selon lui, il reste encore plusieurs milliers de réfugiés à intégrer dans la base de données. Ces chiffres sont plus élevés que des estimations de l'ONU selon lesquelles 962 000 musulmans rohingyas se trouvent au Bangladesh. Le Myanmar et le Bangladesh se sont donnés cette semaine deux années pour organiser le retour des 655 000 Rohingyas qui ont quitté le Myanmar depuis fin août, fuyant une campagne militaire qualifiée d'épuration ethnique par les Nations unies. Dans le but de faciliter ce programme controversé, l'armée bangladaise a lancé l'année dernière un enregistrement des réfugiés présents sur son territoire en émettant une carte basée sur leurs données biométriques. Une marée humaine a submergé cet automne le Bangladesh, pays parmi les plus pauvres de la planète, déclenchant l'une des plus graves crises humanitaires de ce début de XXIe siècle en Asie. Dacca et Naypyidaw ont convenus d'une procédure pour permettre le retour de réfugiés ayant fui le Myanmar depuis fin août, à la condition que ceux-ci puissent prouver qu'ils résidaient dans le pays. Cet accord, qui prévoit la construction de camps dans l'ouest du Myanmar, est perçu avec un certain scepticisme. De nombreux réfugiés rohingyas refusent de revenir dans l'Etat Rakhine au Myanmar, jugeant que les conditions ne sont pas réunies pour un retour en toute sécurité.«Le pire serait de déplacer ces personnes de camps au Bangladesh vers des camps au Myanmar», a averti le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.