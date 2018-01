TUNISIE-MUNICIPALES Début le 13 février de la "pré-campagne"électorale

La «pré-campagne» électorale pour les élections municipales en Tunisie démarrera le 13 février prochain et se poursuivra jusqu'au 5 mai, date du scrutin, a annoncé l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

La période électorale se répartit en trois étapes, a déclaré mardi soir Farouk Bouasker, membre de l'instance citée par l'agence (TAP). La première étape concerne la pré-campagne électorale qui s'étend du 13 février au 13 avril. Elle est suivie de la deuxième période: du 14 avril au 4 mai, puis la période du silence électoral, soit le 5 mai. La période de pré-campagne doit impérativement débuter deux mois avant le démarrage de la campagne, conformément à l'article 53 de la loi organique 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums, a-t-il indiqué.

En vertu de cette loi, il est interdit de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou au référendum, et ce, quelle que soit sa forme ou sa nature (...). Il est également interdit d'utiliser les moyens et les ressources publiques dans la campagne électorale d'un candidat, d'une liste candidate ou d'un parti. L'Isie se chargera de l'annonce de la liste définitive des électeurs après examen des recours dans un délai ne devant pas dépasser le 7 février 2018.

Concernant les candidatures aux élections municipales, le calendrier électoral fixe l'ouverture des candidatures du 15 jusqu'au 22 février 2018. L'annonce des listes acceptées sera faite au plus tard le 3 mars 2018. Les listes validées définitivement pas l'Isie après examen des recours seront annoncées au plus tard le 4 avril 2018.