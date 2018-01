DÉSARMEMENT L'ONU appelle à recadrer et moderniser les priorités

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi les Etats membres des Nations unies à recadrer et moderniser les priorités en matière de désarmement. «Malgré les efforts du Conseil, la menace posée par les armes de destruction massive demeure et semble même prendre de l'ampleur. Les inquiétudes mondiales au sujet des armes nucléaires sont les plus élevées depuis la guerre froide», a noté M. Guterres lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la non-prolifération, en présence du Président du Kazakhstan, Nursultan Nazabaïev, dont le pays occupe en janvier la Présidence tournante du Conseil de sécurité. Selon M. Guterres, a dit être «profondément préoccupé par le risque croissant de confrontation militaire et les conséquences inimaginables qui résulteraient» de la situation dans la péninsule coréenne. Le secrétaire général a également noté que «les mesures vitales de réduction des armements stratégiques établies pendant et après la guerre froide sont menacées. Après l'expiration du nouveau programme Start (Traité de réduction des armes stratégiques) en 2021, il semble qu'il n'y ait pas d'appétit pour négocier de nouveaux traités de réduction des arsenaux nucléaires», a-t-il ajouté. M. Guterres s'est aussi dit alarmé «de voir des accords historiques tels que le Traité sur les forces nucléaires intermédiaires et le Traité Ciel ouvert remis en question», alors que «les mécanismes efficaces de vérification se sont avérés faire partie des mesures de confiance les plus efficaces et les plus durables». S'agissant de l'accord sur le programme nucléaire iranien, le chef de l'ONU a regretté qu'il soit remis en question. «Cet accord multilatéral, qui est dans l'intérêt du peuple iranien et de la communauté internationale dans son ensemble, devrait être préservé», a-t-il dit. M. Guterres a aussi estimé que «la situation internationale actuelle soulignait la nécessité de recadrer et de moderniser les priorités en matière de désarmement et de non-prolifération».