ARMÉE AMÉRICAINE Le Pentagone reconnaît la perte de certains avantages

Le Pentagone a publié vendredi un rapport sur sa stratégie de défense nationale 2018, disant que les avantages militaires américains ont diminué et font actuellement face à de fortes compétitions d'autres pays. «Le défi central à la prospérité et la sécurité des Etats-Unis est la réémergence de la compétition stratégique à long terme», indique le synopsis de onze pages consacré à l'évaluation de l'environnement stratégique des Etats-Unis. «Depuis des décennies, les Etats-Unis ont bénéficié d'une supériorité incontestée ou dominante dans tous les domaines d'opérations», rappelle le document, ajoutant que «nous pourrions généralement déployer nos forces quand nous voulions, les assembler où nous

voulions, et opérer comme nous le voulions». Pour inverser la tendance défavorable, le rapport a proposé de renforcer la puissance de l'armée américaine, en consolidant les alliances pour élargir leur soutien et en rationalisant la structure de commandement pour

accroître le rapport côut-efficacité. «L'échec de réaliser nos objectifs de défense devra aboutir à la diminution de l'influence globale des Etats-Unis, à l'érosion de la cohésion parmi les alliés et partenaires, et à la réduction de l'accès aux marchés, ce qui portera une atteinte à nos

prospérité et standards de vie», avertit le papier. Pour Elbridge A. Colby, sous-secrétaire à la Défense chargé de la stratégie, il s'agit d'une stratégie qui «reconnaît la réalité de la compétition».