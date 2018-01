MOSCOU AIDE PYONGYANG SUR LES SANCTIONS? Que Washington le prouve, dit Lavrov

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a appelé vendredi Washington à étayer, avec des preuves, ses accusations selon lesquelles Moscou aide Pyongyang à

contourner les sanctions internationales. «Ils disent nous avons des informations mais c'est secret, c'est confidentiel''», a avancé le ministre russe des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse aux Nations unies à New York. «Nous avons besoin de faits si nous voulons avoir des négociations et des discussions complètes sur ces sanctions», a-t-il ajouté.

Donald Trump a accusé mercredi Moscou de saper la mise en oeuvre des sanctions internationales contre les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Peu après, le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a affirmé à son tour que la Russie aidait la Corée du Nord à contourner les sanctions, en fournissant «avant tout du carburant». Sergueï Lavrov a souligné vendredi que les Etats-Unis pouvaient faire part de leurs inquiétudes au comité sur les sanctions de l'ONU mais qu'ils n'avaient pas encore présenté de plainte ni exposé de «faits précis». Moscou a adopté l'an dernier toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, soutenues par Washington et introduisant de nouvelles sanctions contre Pyongyang après ses tirs de missiles et essai nucléaire répétés.