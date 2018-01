MUR À LA FRONTIÈRE SUD DU LIBAN Beyrouth prendra des mesures contre les projets israéliens

Le Conseil supérieur de la Défense du Liban a annoncé vendredi soir qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires contre les projets israéliens de construire un mur sur la frontière sud, y compris les zones contestées, a rapporté l'Agence nationale de l'information (NNA). Le Conseil supérieur de la Défense, réuni vendredi sous la présidence du chef de l'Etat Michel Aoun, a annoncé qu'il a été décidé que le Liban fasse tout son possible pour empêcher la violation par Israël de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies.«Le président Aoun a donné ses directives aux chefs des services de sécurité, et les a exhortés à rester en état d'alerte pour préserver la sécurité et la stabilité», a déclaré le secrétaire général du Conseil, le général Saadallah Hamad. Le président Michel Aoun a estimé que le plan de construction par Israël d'un mur le long de ses frontières avec le Liban menacerait les efforts déployés par les missions du maintien de la paix et l'armée libanaise. La décision de construction d'un mur par Israël le long de la Ligne bleue, tracée par l'ONU en 2000 comme la démarcation entre le Liban et Israël, «n'est pas en harmonie avec les efforts déployés par la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) en coopération avec l'armée libanaise pour maintenir la paix et la stabilité à la frontière sud», a-t-il déploré lors de sa rencontre avec Michael Beary, commandant en chef de la Finul, au Palais de Baabda. «Le Liban ne considère pas la Ligne bleue comme des frontières définitives, mais un arrangement provisoire, adopté après la libération du Liban en 2000 et le retrait d'Israël», a-t-il ajouté.