NUCLÉAIRE IRANIEN L'accord n'est pas viable sans les Etats-Unis

L'accord sur le nucléaire iranien ne pourra pas survivre si les Etats-Unis s'en retirent, a affirmé vendredi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. «Cet accord ne peut pas être mis en oeuvre si l'un des participants décide d'en sortir unilatéralement», a déclaré M. Lavrov au cours d'une conférence de presse au siège des Nations unies à New York. «Il va se s'effondrer et il n'y aura plus d'accord», a lancé le ministre. Avant d'insister: «je pense que tout le monde comprend cela». Le 12 janvier, le président américain a exigé des Européens qu'ils aident à remédier aux «terribles lacunes» du texte, faute de quoi les Etats-Unis réimposeront les sanctions liées au nucléaire iranien et sortiront alors de facto du pacte conclu en 2015 à Vienne avec les autres grandes puissances (Chine, Russie, France, Allemagne et Royaume-Uni) et l'Iran. Il s'agit d'un «moment décisif» a reconnu M. Lavrov, faisant clairement savoir que Moscou n'allait pas essayer de sauver l'accord avec les partenaires restants mais qu'il ferait tout pour convaincre les Américains de ne pas franchir le Rubicon.