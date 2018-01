PAIX CIVILE ET UNITÉ DU PAYS Priorités du président libérien Weah

Le président élu du Libéria George Weah a rejeté samedi soir, les critiques sur sa capacité à diriger le pays, soulignant que la paix civile et l'unité du pays sont au centre de ses priorités. Lors de sa participation, au sein d'une équipe d'anciens internationaux

libériens et d'amis, à un match amical contre les Forces armées libériennes, après sa victoire au second tour de la présidentielle qui s'est tenu le 26 décembre,

l'ancien Ballon d'or, a estimé samedi que les critiques sur son manque de préparation pour accéder au sommet de l'Etat sont déplacées. «Vous voulez me voir comme un ancien footballeur mais je suis un être humain. Je m'efforce d'être excellent et je peux réussir», a-t-il déclaré à la presse avant le match.

George Weah, 51 ans, est depuis trois ans sénateur de la province de Montserrado, la plus peuplée du pays, dans laquelle se trouve la capitale Monrovia.

«La paix est à l'ordre du jour, tout comme l'unité de notre peuple. Après, nous appliquerons notre programme», a rappelé George Weah, déclinant ses projets sur l'éducation et l'agriculture. La prestation de serment, prévu aujourd'hui devra marquer la première transition démocratique du pouvoir depuis 1944 au Liberia, un pays qui a connu une guerre civile ayant fait quelque

250 000 morts entre 1989 et 2003.