CONFLIT DU YÉMEN Neuf morts dont un journaliste dans un bombardement rebelle

Des roquettes tirées par des éléments du

groupe armé Ansar Ellah dit Houthis ont tué hier neuf personnes, dont un journaliste, une femme et un enfant, dans la province de Taëz, au sud-ouest du Yémen, a déclaré un responsable gouvernemental. Six roquettes se sont abattues lors de l'inauguration d'un complexe de sécurité, tuant quatre soldats en plus de cinq civils, a dit ce responsable, cité par l'AFP. Les roquettes sont tombées sur la localité de Nashma, près de la ville de Taëz, dans la province du même nom. Etaient présents le vice-ministre de l'Intérieur du gouvernement du Yémen

internationalement reconnu, ainsi que des dizaines de résidents locaux. La chaîne de télévision yéménite Belqees TV a confirmé la mort de son cameraman Mohammed al-Qudsi dans un communiqué sur son site web. Elle a dénoncé «le bombardement des Houthis». Taëz, troisième ville du Yémen, est en grande partie contrôlée par des forces anti-Houthis, mais de nombreux secteurs dans les environs restent aux mains des rebelles. Le conflit a fait plus de 9 200 morts et près de 53 000 blessés depuis mars 2015. Selon l'ONU, le Yémen est le théâtre de «la pire crise humanitaire du monde».