IRAK-TERRORISME Onze éléments de l'EI éliminés à Kirkouk

Onze éléments du groupe terroriste «Etat islamique» (EI/Daesh) ont été tués lundi pendant une opération dans la région de Hawijah, dans l'ouest de la province de Kirkouk, a rapporté la police locale. Une force conjointe impliquant la police locale et des combattants des milices tribales ont lancé une opération de recherche pour débusquer des éléments de l'EI dans plusieurs villages de la région accidentée de Zab, à l'ouest de la ville de Hawijah, à quelque 230 km au nord de Baghdad, a

précisé la même source. «L'opération a pour l'instant permis de tuer onze éléments de l'EI, de saisir une grande quantité d'armes, de munitions et d'explosifs, et de détruire plusieurs tunnels et cachettes de l'EI», a-t-elle ajouté. L'opération se poursuivra au cours des prochains jours jusqu'à ce que toute la zone ait été nettoyée des terroristes de l'EI, a indiqué la source. Au cours des deniers mois, des dizaines d'éléments de l'EI ont fui leurs anciennes bases dans la province de Salahudin et dans la région de Hawijah, dans l'ouest de Kirkouk, après que les forces irakiennes ont repris le contrôle de ces territoires au terme de vastes opérations anti-EI. Certains terroristes de l'EI ont cependant réussi à se cacher près des rivières Tigre et Zab, ainsi que dans la région montagneuse de Himreen, et continuent à lancer des attaques presque quotidiennes contre les civils et les forces irakiennes dans les villes et villages des environs.