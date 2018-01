INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES BRITANNIQUES Londres accuse Moscou d'espionnage

Londres par la voix de son ministre de la Défense Gavin Williamson accuse Moscou de s'intéresser d'un peu trop près à ses infrastructures stratégiques en vue de créer un «chaos total» en y causant «des milliers et des milliers de morts». Dans un entretien au Daily Telegraph publié jeudi soir, il a affirmé que «la Russie a fait des recherches concernant les réseaux d'approvisionnement électriques qui relient la Grande-Bretagne et l'Europe, laissant penser que Moscou cherche à savoir comment provoquer la panique ou attaquer le pays». Sur un ton alarmiste, il a précisé que «les Russes réfléchissent à comment causer beaucoup de mal à la Grande-Bretagne en dégradant son économie, détruisant ses infrastructures, en faisant des milliers et des milliers de morts, et trouver un élément pour provoquer un chaos total au sein du pays». Londres a dénoncé à plusieurs reprises l'ingérence russe, insistant même sur des actes qualifiés d' «hostiles» par la Première ministre Theresa May de la part de la Russie.

Ciaran Martin, chef du Centre national de cybersécurité (NCSC), avait à son tour affirmé que les activités de Moscou étaient «clairement une source de préoccupation», ajoutant que «l'ingérence russe, observée par le centre national de cybersécurité, s'est traduite par des attaques contre les médias britanniques, les télécommunications et le secteur de l'énergie».