SOTCHI OU PAS SOTCHI? L'opposition syrienne veut trancher à Vienne

L'opposition au régime de Bachar al-Assad devrait décider hier si elle se rendra au congrès sur la Syrie organisé par la Russie à Sotchi, en fonction du résultat de négociations «cruciales» en cours à Vienne sous l'égide de l'ONU, a annoncé son porte-parole.

La participation du Comité des négociations syriennes (CNS), qui représente les principaux groupes d'opposition, à cette réunion organisée mardi par Moscou avec le soutien d'Ankara et de Téhéran est jugée fondamentale pour le succès de celle-ci. Le CNS conditionne cependant sa venue à l'obtention de concessions de la part de Damas lors de pourparlers qui devaient s'achever hier au siège viennois des Nations unies, après huit précédents tours de négociations infructueux à Genève. «Il y a les efforts de la Russie pour organiser Sotchi», a relevé le porte-parole du CNS, Yahya al-Aridi, à son arrivée à l'ONU hier matin. L'opposition y participera-t-elle? «Nous vous le dirons aujourd'hui, je l'espère», a-t-il répondu à la presse. «Notre but est de ramener la Syrie à la vie et qu'elle soit sûre pour que les gens puissent revenir chez eux», a-t-il souligné. Comme lors des précédents tours, aucune rencontre directe de l'opposition et des représentants du régime n'était prévue à ce stade à Vienne, les délégués s'entretenant séparément avec l'émissaire des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui chapeaute le processus. Soupçonné par certaines chancelleries occidentales de viser à contourner le processus onusien, ce que Moscou dément, le congrès russe veut rassembler quelque 1 600 participants. Dont les principaux soutiens du régime, l'Iran et la Russie, et de l'opposition, la Turquie. Paradoxalement, la perspective de ce congrès apparaît comme le principal espoir de voir Damas faire des concessions dans le cadre des discussions de l'ONU, selon des proches du dossier. Ces pourparlers représentent «un test de la volonté de la Russie de faire usage de son influence sur le régime pour l'obliger à négocier sérieusement» dans le cadre fixé par la résolution 2254 de l'ONU, a rappelé le négociateur en chef du CNS, Nasr Hariri. «Les Russes savent que si ni l'ONU, ni la vraie opposition, celle de Hariri, ne va sur place, alors Sotchi sera un échec», estime une source diplomatique occidentale, citée l'AFP.

«Pour eux, un échec à Sotchi serait désastreux car cela voudrait dire que la Russie n'est pas capable de transformer sa victoire militaire en victoire politique alors que les élections approchent», selon cette source, en allusion au scrutin présidentiel où Vladimir Poutine briguera un quatrième mandat. Pour une autre source diplomatique occidentale, «c'est le moment pour les Russes de taper du poing sur la table s'ils veulent sauver Sotchi». Le régime syrien, qui refuse toute perspective de départ de M. Assad, s'est opposée jusqu'à présent à la mise en oeuvre de la résolution 2254, adoptée en 2015 et qui prévoit notamment l'adoption d'une nouvelle Constitution et l'organisation d'élections libres dans un environnement neutralisé. M. de Mistura a reconnu que les pourparlers viennois intervenaient dans une phase «très, très critique» du conflit, à un moment où plusieurs offensives se déroulent sur le terrain. Alliée à l'opposition, la Turquie est à la manoeuvre contre des milices kurdes à Afrine, dans le nord de la Syrie, au prix d'une discorde avec ses alliés américains et allemands. Pour tenter d'arracher une avancée, M. de Mistura a mis l'accent sur le «volet constitutionnel», moins sensible que la question des élections qui déterminerait in fine le sort du président syrien. Mais pour Haid Haid, analyste au groupe de réflexion britannique Chatham House, la Russie ne semble pas décidée «à mettre suffisamment la pression sur le régime», Moscou semblant selon lui préférer qu'une éventuelle percée intervienne à Sotchi plutôt que dans le cadre onusien à Vienne.

«Ils veulent se présenter comme des faiseurs de paix, non seulement en Syrie mais au Moyen-Orient en général, un rôle traditionnellement assumé par les américains», estime M. Haid. Washington a ces derniers jours haussé le ton dans ce dossier, estimant notamment que la Russie, qui s'était massivement engagée aux côtés de Damas en 2015, porte la «responsabilité» d'attaques chimiques imputées au régime dans la Ghouta orientale.