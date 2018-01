CONFLIT DU SOUDAN DU SUD Juba conteste les propos de l'ambassadrice des Etats-Unis

Le Soudan du Sud a convoqué vendredi le chargé d'affaires des Etats-Unis, Michael Morrow, au sujet des propos tenus par

l'ambassadrice des Etats-Unis devant le Conseil de sécurité de l'ONU, propos qu'il a qualifiés d'«incendiaires et méprisants». Le sous-secrétaire du ministère des Affaires Etrangères, Bak Akol Valentino, a évoqué les propos tenus mercredi par l'ambassadrice américaine Nikki Haley selon lesquels le gouvernement du Soudan du Sud, dirigé par le président Salva Kiir, «prouve de plus en plus qu'il est un partenaire inapte» à mener les efforts de paix pour la plus jeune nation du monde, embourbée depuis quatre ans dans une guerre intestine. «Nous avons demandé au diplomate américain de transmettre à son gouvernement les sentiments forts du Soudan du Sud à l'égard de ces déclarations et nous lui avons remis une note de protestation», a dit M. Bak aux journalistes à Juba. Il a qualifié d'injustifiés les propos «incendiaires et méprisants» sur la situation du Soudan du Sud, y compris l'appel renouvelé à un embargo sur les armes au Soudan du Sud. «Mme Haley a oublié que le Soudan du Sud est un Etat souverain et que sa direction mérite le respect», a-t-il ajouté. «Le gouvernement du Soudan du Sud souhaite déclarer ses préoccupations et protester dans les termes les plus vifs contre les récents propos injustifiés de l'ambassadrice Haley», a déclaré M. Bak, ajoutant que le peuple et le gouvernement du Soudan du Sud souhaitaient cultiver de bonnes relations avec l'administration du président Donald Trump. Le Soudan du Sud s'est efforcé de promouvoir un dialogue diplomatique avec

l'administration Trump et il accueille avec bonne grâce tout conseil sur les questions bilatérales, a-t-il dit.