CRISE POLITIQUE AU VENEZUELA Maduro rejette les propos du PM espagnol

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté vendredi les propos du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui a soutenu les sanctions de l'UE contre sept responsables vénézuéliens. «Je dis mille fois non, car le Venezuela est un pays souverain et libre, qui appartient aux Vénézuéliens», a déclaré M. Maduro lors d'un discours prononcé à Caracas devant quelque 10 000 étudiants. M. Rajoy a qualifié les sanctions annoncées le 22 janvier de «bien méritées» et ajouté qu'il était «très sensé et raisonnable que l'UE s'occupe de cette question». Parmi les sept personnes concernées figurent l'ancien président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello, le ministre de l'Intérieur, Néstor Reverol, et le président de la Cour suprême, Maikel Moreno. «Que veut Mariano Rajoy? Gouverner notre pays? Je dis non», a déclaré M. Maduro, dont le gouvernement a expulsé jeudi l'ambassadeur d'Espagne, Jesus Silva Fernandez, pour «agressions constantes». Le gouvernement vénézuélien a également rappelé son propre ambassadeur à Madrid, Mario Isea, après que l'Espagne l'ait déclaré «persona non grata» vendredi dernier. Dans son discours, M. Maduro a appelé les jeunes à rejeter les «agressions étrangères» contre le Venezuela.