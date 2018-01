FAUTE D'AVANCÉES À VIENNE L'opposition syrienne boycotte Sotchi

Les pourparlers inter-syriens de Vienne sous l'égide de l'ONU et son émissaire Staffan de Mistura n'ont pas abouti

L'opposition au régime syrien a annoncé hier qu'elle allait boycotter le congrès sur la Syrie organisé mardi par la Russie à Sotchi, à l'issue d'un nouveau tour infructueux de pourparlers sous l'égide de l'ONU.

«Le régime mise sur une solution militaire, il ne montre pas de volonté d'engager une négociation politique sérieuse», a expliqué Nasr Hariri, le négociateur en chef du Comité des négociations syriennes (CNS), qui représente les principaux groupes d'opposition. «Ce tour de négociations était un test international pour le régime et ce test a pris fin hier (vendredi)», a-t-il ajouté hier matin au cours d'une conférence de presse dans la capitale autrichienne. L'opposition avait lié sa participation à la conférence de Sotchi, organisée par la Russie avec le soutien de la Turquie et de l'Iran, à l'obtention d'avancées pendant le cycle de négociations viennois, le neuvième depuis l'engagement du processus onusien dit de Genève en 2015. Mais comme au cours des précédentes cessions, aucune rencontre directe de l'opposition et des représentants du régime n'a eu lieu et Damas a refusé toute concession. Pour le CNS, qui avait invité Moscou à faire pression sur son allié syrien pour qu'il lâche du lest, «la Russie n'a pas réussi a promouvoir sa conférence», a souligné sur Twitter un porte-parole, Ahmad Ramadan. «Je partage l'immense frustration de millions de Syriens, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, face au manque de règlement politique à ce jour», a reconnu, manifestement abattu, l'émissaire spécial des Nations unies, Staffan de Mistura, à la clôture des pourparlers. L'ONU et l'opposition souhaitent une mise en oeuvre de la résolution 2254 adoptée en 2015, qui prévoit l'adoption d'une nouvelle Constitution et l'organisation d'élections libres dans un environnement neutralisé. Pour tenter d'arracher une avancée, les discussions de Vienne avaient été axées sur le volet constitutionnel, jugé moins sensible que la question des élections qui déterminerait in fine le sort de Bachar al-Assad, ligne rouge pour Damas. Mais le négociateur en chef du régime, Bachar al-Jaafari, a accusé vendredi Washington et ses alliés français, britannique, saoudien et jordanien de «tuer» le processus politique avec une proposition de feuille de route prévoyant notamment une réduction des pouvoirs du président syrien. «Cela relève de l'humour noir» que ces pays prétendent «parler d'une solution politique et de l'avenir de la Syrie», a-t-il déclaré, soulignant privilégier l'initiative mise sur pied par Moscou et Téhéran, alliés de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles.

Soupçonné par certaines chancelleries occidentales de viser à contourner le processus onusien, ce que Moscou dément, le congrès russe veut rassembler quelque 1 600 participants. Mais en l'absence de la majeure partie de l'opposition, sa légitimité paraît compromise. D'autant que la participation des puissances occidentales et des Nations unies semble hypothétique. «Si ni l'ONU ni la vraie opposition, celle de Hariri (son négociateur en chef, ndlr), ne va sur place, alors Sotchi sera un échec», estime une source diplomatique occidentale interrogée par l'AFP. «Nous voulons contribuer au processus de Genève dans un cadre équilibré et loyal. Pas à un gigantesque rassemblement où l'on aurait que quelques secondes pour s'exprimer», a expliqué à l'AFP le porte-parole du CNS, Yahya al-Aridi.

M. de Mistura a rappelé qu'en tout état de cause, tout «accord final (sur la Syrie) devra être conclu dans la cadre fixé par l'ONU». Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a décidé d'envoyer son émissaire pour la Syrie Staffan de Mistura au congrès de paix organisé en Russie la semaine prochaine, a annoncé hier un porte-parole de l'ONU, malgré le boycott de cette conférence par l'opposition syrienne.

M. Guterres «est confiant dans le fait que le congrès de Sotchi sera une contribution importante» à la relance des pourparlers de paix à Genève sous l'égide de l'ONU, a ajouté le porte-parole des Nations unies Stéphane Dujarric En attendant, des offensives menées par la Turquie d'une part et par Damas d'une autre continuent d'ensanglanter la Syrie où le conflit a déjà fait plus de 340.000 morts depuis 2011.