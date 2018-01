PRÉSIDENTIELLE EN EGYPTE Al-Sissi seul dans la course

Deux candidats potentiels à l'élection présidentielle égyptienne se sont désistés samedi, laissant le président Abdel Fattah al-Sissi sans adversaire à moins de 48 heures de la clôture des candidatures. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 26 mars. L'Autorité nationale en charge du scrutin doit recevoir les candidatures jusqu'à aujourd'hui au plus tard.

Seul le président al-Sissi, au pouvoir depuis 2014, a officiellement déposé la sienne. Le patron du club de football de Zamalek, Mortada Mansour, a annoncé samedi sur sa page Facebook qu'il ne sera finalement pas candidat, après avoir exprimé son intention de briguer la magistrature suprême. Sayed El-Badawi, président du vieux parti libéral El-Wafd, qui était présenté ces derniers jours par la presse comme un possible concurrent de M.al-Sissi, a réitéré samedi son soutien à ce dernier, rejetant donc toute candidature séparée. D'autres potentiels adversaires ont renoncé à la joute électorale ces dernières semaines. L'ancien chef d'état-major, Sami Anan, a été exclu de l'élection mardi quelques jours après l'annonce de sa candidature pour s'être engagé dans la course «sans l'autorisation des forces armées». L'ancien Premier ministre, Ahmed Chafiq, a déclaré au début du mois qu'il n'était plus candidat, contrairement à ce qu'il avait annoncé plus tôt depuis les Emirats arabes unis où il vivait. Enfin, l'ancien député, devenu dissident, Mohamed Anouar El-Sadate et l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali, ont tour à tour renoncé à se présenter, dénonçant des pressions sur leurs équipes de campagne respectives.