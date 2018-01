PALESTINE Pour une adhésion pleine et entière à l'ONU

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Ryadh Malki, a déclaré hier que son ministère déposerait une demande auprès du Conseil de sécurité de l'ONU en février pour obtenir la pleine adhésion de l'Etat de la Palestine ainsi que la protection internationale des Palestiniens sous occupation israélienne. Dans des communiqués diffusés par la chaîne de radio publique palestinienne, Voice of Palestine, M.Malki a déclaré que la Palestine appellerait la communauté internationale à respecter la résolution 2334 adoptée en décembre 2016 par le Conseil de sécurité, qui concerne les colonies juives des territoires palestiniens occupés. L'Etat de Palestine cherche à obtenir l'adhésion complète depuis 2011 et n'a obtenu que le statut d'observateur en 2012. Plusieurs réunions sont déjà prévues à l'ONU, dont une séance du Conseil de sécurité à huis clos le 20 février prochain sur la situation au Moyen-Orient, suivie d'une session ouverte le lendemain. M.Malki a déclaré que le président palestinien, Mahmoud Abbas, participerait à la troisième séance du Conseil de sécurité le 23 février et en profiterait pour discuter des problèmes au Moyen-Orient avec les hauts dignitaires présents. Les autorités palestiniennes se préparent pour une réunion des bailleurs de fonds à Bruxelles qui se tiendra cette semaine, une réunion des ministres des Affaires étrangères arabes prévue au début du mois de février pour discuter de l'action internationale à mener suite à la décision du président américain, Donald Trump, de considérer El-Qods comme capitale d'Israël en décembre dernier, ainsi que pour le sommet de la Ligue arabe en mars.