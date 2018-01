SELON LE ROI DE JORDANIE La question d'El-Qods devrait faire partie d'une solution durable

Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré dimanche soir que la question d'El-Qods devrait être réglée par des pourparlers directs et faire partie d'une solution durable entre Palestiniens et Israéliens, a rapporté l'agence de presse Petra. Le roi jordanien a tenu ces propos lors d'une réunion avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier à Amman, où le souverain a déclaré que la solution devrait conduire à la création d'un Etat palestinien indépendant avec El-Qods Est comme sa capitale. Le roi Abdallah II a réitéré le soutien de la Jordanie à la solution à deux Etats, considérée comme le seul moyen pouvant mettre fin aux conflits. Les discussions entre les deux dirigeants ont également porté sur la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et de la défense. A cet égard, la Jordanie a exprimé sa reconnaissance pour le soutien continu de l'Allemagne au royaume. Pour sa part, le président allemand a souligné le soutien de son pays à la Jordanie, qui accueille un grand nombre de réfugiés syriens. L'Allemagne, a-t-il dit, soutient la Jordanie pour l'aider à réduire le fardeau pesant sur elle et est disposée à poursuivre ce soutien en la matière. Les discussions se sont également concentrées sur l'évolution de la situation en Syrie et au Moyen-Orient.