SOUDAN-PAIX Reprise des pourparlers avec les rebelles

Khartoum a annoncé dimanche soir que les pourparlers de paix avec les rebelles du Mouvement populaire de libération du Soudan/Nord (Splm-N) reprendraient en février à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. «Le gouvernement essaie de parvenir à une déclaration commune sur la cessation des hostilités et sur une paix globale», a déclaré Ibrahim Hamid, assistant du président soudanais et négociateur en chef de la délégation gouvernementale. Ces négociations, qui concernent les régions du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, se tiendront les 3 et 4 février à Addis-Abeba. «Les négociations reprendront là où elles se sont arrêtées la dernière fois», indiqué M. Hamid. Il a espéré que les pourparlers permettraient de parvenir à un accord entre le gouvernement et le Splm-N, dirigé par Abdel-Aziz al-Hilu. Le Groupe de mise en oeuvre de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan (Auhip), mené par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, supervisera les négociations. Plusieurs séries de négociations entre les deux parties se sont tenues dans la capitale éthiopienne, mais aucun accord de paix n'a pu être conclu sur ces deux régions.