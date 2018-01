NIGERIA: VIOLENCES Sept personnes tuées dans le centre du pays

Au moins sept personnes ont été tuées par des hommes armés, suspectés être des éleveurs peuls, dans l'Etat de Nasarawa, dans le centre du Nigeria, ont indiqué hier des sources policières. «Nous avons reçu un rapport confirmant une attaque dans le district de la communauté Tiv de Kadarko, perpétrée par des hommes en armes, faisant 7 morts», a expliqué Idrisu Kennedy, le porte-parole de la police locale. Selon lui, cette tuerie pourrait être une vengeance après une autre attaque perpétrée le week-end dernier par les agriculteurs Tiv, lors de laquelle 73 têtes de bétail ont été abattues et deux éleveurs ont disparu. Le porte-parole de la police n'a pas mentionné l'identité des assaillants pour l'une et l'autre des attaques. «Des enquêtes sont en cours pour déterminer qui est derrière ces violences», a-t-il indiqué. Cet incident survient alors que le gouvernement de Muhammadu Buhari est accusé de ne pas réussir à mettre fin à la spirale de violences intercommunautaires qui s'empare du Nigeria, et qui a fait plus de 100 morts déjà depuis le début de l'année.