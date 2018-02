DIPLOMATIE-ONU Le Koweït veut promouvoir le maintien de la paix et de la sécurité

Le Koweït s'est fixé pour tâche la promotion du maintien de la paix et de la sécurité internationales au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU dont il assure la présidence tournante pour le mois de février, succédant au Kazakhstan, a indiqué Mansour Al-Otaibi, représentant permanent du Koweït auprès de l'ONU. Lors d'une conférence de presse, M. Al-Otaibi, a indiqué qu'en prenant ses fonctions à la présidence du Conseil de sécurité, le Koweït s'est fixé pour tâche principale la tenue d'«une séance d'information au niveau ministériel sur les objectifs et les principes de la Charte de l'ONU en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales». La lutte contre le terrorisme est un sujet d'actualité en février. Deux exposés sur le sujet sont prévus pour ce mois. Le Conseil de sécurité suivra de près les résultats des pourparlers de paix sur la Syrie convoqués à Vienne (Autriche) et à Sotchi (Russie), a indiqué M. Al-Otaibi, ajoutant que des exposés réguliers seraient tenus sur la situation politique et humanitaire et sur les armes chimiques. Parmi d'autres questions du Moyen-Orient qui seront examinées, on note une mise à jour sur les activités de la Mission assistance des Nations Unies en Irak, la réunion régulière mensuelle sur le dossier israélo-palestinien, et une mise à jour sur le processus politique et la situation humanitaire au Yémen.