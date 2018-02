MIGRANTS-LIBYE Quelque 90 migrants portés disparus dans un naufrage

Environ 90 migrants ont disparu hier dans le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes, a indiqué l'agence de

l'ONU pour les migrants (OIM). «Dix corps ont échoué sur les côtes libyennes», dont

8 Pakistanais et 2 Libyens, et il y a

3 survivants, a déclaré aux médias à Genève une porte-parole de l'OIM, Olivia Headon, lors d'une conférence téléphonique. «Deux des survivants ont nagé jusqu'à la côte», tandis que le troisième a été «secouru par un pêcheur», a-t-elle expliqué. Selon ces survivants, au moins 90 migrants pourraient avoir perdu la vie lors de cette tragédie. La majorité d'entre eux étaient des Pakistanais. En 2017, 3 138 Pakistanais sont arrivés en Italie après avoir traversé la Méditerranée depuis la Libye, selon l'OIM. Cette année, les chiffres concernant les Pakistanais sont pour l'instant plus élevés, avec environ 240 arrivés en Italie en janvier contre seulement 9 en janvier de l'an dernier.