CHINE-AMÉRIQUE LATINE La coopération basée sur "les intérêts communs"

La coopération entre la Chine et l'Amérique latine est basée sur «les intérêts communs» et «les besoins mutuels», a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying.

Les pays d'Amérique latine et la Chine «ont pour tâche commune le développement, et leur coopération gagnant-gagnant est basée sur l'égalité, la réciprocité, l'ouverture et l'inclusion», a indiqué vendredi soir la porte-parole. «La Chine est un acheteur international majeur de marchandises en vrac de l'Amérique latine et importe de plus en plus de produits agricoles et à haute valeur ajoutée de cette région», a précisé Mme Hua, ajoutant que «les investissements chinois dans la région et la coopération financière entre les deux parties respectaient entièrement les règles commerciales, ainsi que les lois et règlements locaux».

Selon elle, la deuxième réunion ministérielle du Forum Chine-Celac (Communauté d'Etats latino-américains et caraïbes) tenue le mois dernier a débouché sur l'approbation de trois documents, illustrant le haut degré de consensus parmi les pays d'Amérique latine sur l'approfondissement de la

coopération avec la Chine.