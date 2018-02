CONFLIT EN IRAK Nouvelle offensive de l'armée contre Daesh

L'armée irakienne a lancé hier une opération de «nettoyage» du pays des terroristes de l'organisation autoproclamée «Etat islamique» (Daesh/EI) près de sa frontière avec l'Arabie Saoudite, a annoncé Mahmoud el-Falaki, commandant des forces armées dans la province occidentale d'al-Anbar. «Les unités de l'armée, de la police et de la milice tribale, ainsi que les troupes frontalières soutenues par l'armée de l'air irakienne et la coalition internationale ont entamé ce matin une opération d'envergure visant à nettoyer le désert d'al-Anbar, en direction de la frontière irako-saoudienne», a déclaré le commandant, cité par la chaîne de télévision locale Al Sumaria. Il a précisé que les forces armées visaient les refuges des terroristes dans les régions désertiques du pays. En décembre dernier, les forces pro-gouvernement ont annoncé avoir chassé Daech des territoires le long de la frontière syrienne dans l'ouest du pays, tuant «des dizaines d'entre eux». Les combattants de la milice irakienne Hachd al-Chaabi ont complètement libéré la zone située entre les régions de Salah ad-Din et d'al-Anbar dans le désert de Jazira. Jeudi, le ministre irakien de la Migration et du Déplacement, Jassim Mohammed al-Jaf, a annoncé qu'environ 2,5 millions de personnes déplacées internes (IDP) sont rentrées chez elles, dans les zones libérées des éléments du groupe terroriste Daech. Le ministre a confirmé que «les opérations de retour se poursuivent à un rythme rapide, surtout dans les province d'Anbar et de Nineveh», et d'ajouter que l'opération pour le retour des IDP a également été lancée dans de nombreuses régions de la province de Kirkouk. D'après le ministère, quelques cinq millions d'Irakiens ont fui les zones urbaines depuis que Daech a pris le contrôle de grandes parties des provinces d'Anbar, de Salahouddine, de Kirkouk et de Diyala en 2014.